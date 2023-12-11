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07:32 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Задержана преступная группа, которая вымогала деньги у шахтеров

УБОП в Караганде задержали преступную группу, которая вымогала деньги у шахтеров, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Polisia.kz

Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Карагандинской области при координации прокуратуры задержаны члены преступной группы, которые путем угроз, морального и физического давления занимались вымогательствами денежных средств у шахтеров.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность группировки к 15 таким фактам. Кроме того, фигуранты преступной группы участвовали в криминальных разборках с применением оружия и замешаны в хищениях перевозимых грузов на железнодорожной станции Абайского района вышеуказанной области. В ходе задержания подозреваемых лиц проведено около 15 обысковых мероприятий, в результате которых изъято незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и религиозная литература. Всего задержано 10 лиц, из которых арестованы лидер и четверо наиболее активных участников группировки.

«В настоящее время члены преступной группы проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям. Уголовное дело расследуется следственным управлением департамента полиции Карагандинской области. Другие сведения досудебного расследования в интересах участников уголовного процесса не разглашаются», — сообщил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.

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