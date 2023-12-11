06:19 (мск), источник: ТАСС

В Киеве сообщили о падении обломков в двух районах после срабатывания средств ПВО

Мэр Виталий Кличко сообщил, что экстренные службы направили также в Шевченковский район.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Обломки ракет упали в Голосеевском и Дарницком районах Киева после того, как в городе отработали средства ПВО. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Как написал в Telegram-канале мэр Виталий Кличко, экстренные службы направлены также в Шевченковский район.

Взрывы произошли в Киеве примерно в 05:13 мск, спустя две минуты в городе объявили воздушную тревогу, а затем сирены включились в Киевской области. В 06:00 мск тревогу в Киеве и области отменили.

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