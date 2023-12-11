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07:48 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске мужчина, покрытый снегом, устроил стрельбу возле подъезда

Инцидент произошел в жилом комплексе «Галактика».

Мужчина в снегу открыл стрельбу возле подъезда в Новосибирске. Сообщение об этом было опубликовано в телеграмм-канале «АСТ-54 blaс».

Инцидент произошел в жилом комплексе «Галактика» по адресу улица Николая Островского, дом 195. Мужчина, покрытый снегом, открыл стрельбу из пистолета у подъезда около 19 часов 10 декабря. Местные жители требуют наказать стрелка за его неадекватное поведение.

Согласно записи с камеры видеонаблюдения, мужчина подошел к подъезду, извлек пистолет и перчатки из кармана, затем вернул оружие обратно. После этого он достал ключи от входной двери, снова вытащил пистолет, сделал не менее четырех выстрелов в воздух и только после этого вошел в подъезд. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что стрелок заперся в своей квартире и отказался пускать их. В связи с этим инцидентом в ГУ МВД по Новосибирской области начата проверка.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что трёх жителей Новосибирска будут судить за кражу колес с автомобилей.

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