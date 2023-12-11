07:36 (мск), источник: Комсомольская правда
Я знаю о тебе все: аферисты вымогают деньги у школьников в Приморье угрозами
Мошенник вымогал деньги у школьника из Владивостока, угрожая доносом о минировании.
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Жертвами мошенников становятся не только взрослые люди, но и школьники. С аферистами в сети столкнулся и подросток из Владивостока. Его историю поведали в антитеррористической комиссии Приморья. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В социальных сетях школьнику написал неизвестный человек и сразу же начал требовать пять тысяч рублей, которые юноша должен был перевести в течение пяти часов. В противном случае ему пообещали, что он попадет в список о минировании.
На слова школьника о том, что у него нет таких денег, злоумышленник вытащил туз из рукава. У него оказались все личные данные на подростка: его имя, адрес проживания, место учебы, а также информация о том, где работают его родители. Аферист также «сжалился» над подростком и продлил срок, в течение которого тот должен был отправить ему денег.
В антитеррористической комиссии напомнили, что заведомо ложное сообщение о терроризме — это статья 207 УК РФ, и уголовная ответственность по ней наступает с 14 лет. Герой ролика в свою очередь рекомендует не отвечать на сообщения незнакомцев.