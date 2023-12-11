07:09 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
9 человек застряли во льдах реки Бухтармы
Это произошло вчера, поздно вечером, их спасли сотрудники ДЧС ВКО, передает ИА «NewTimes.kz».
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В районе Алтай, в семи километрах от села Быково, девять сотрудников маралового хозяйства направились по реке Бухтарма на грузовом автомобиле «Урал» домой.
Но образовавшиеся на реке обломки льда не позволили им преодолеть мелкое место реки (брод). Путники остались на острове посреди реки. За помощью им пришлось обращаться к спасателям.
«Прибыв на место “заточения” людей, сотрудники ДЧС ВКО с помощью плавсредств доставили девятерых мужчин на берег, усадив их в теплый “Кунг”. Затем их доставили в ближайший обогревочный пункт села Быково. В медицинской помощи они не нуждались и после самостоятельно направились домой», — говорится в сообщении.
Спасатели из ДЧС ВКО напоминают о том, что необходимо соблюдать правила безопасности. Желательно не выезжать в непогоду и темное время суток в труднодоступную местность.
Направляясь за пределы города, о состоянии дорог можно узнавать в мобильном приложении «Дармен». Собираясь в дорогу, в автомобиле всегда нужно иметь аптечку, трос, заряженный телефон, о своем нахождении и планируемом времени возвращения сообщать близким. В экстренной ситуации сообщать по номеру 112.