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Спецоперация на Украине
07:33 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

500 человек эвакуировано из ТК «Центральный» из-за пожарной тревоги

В Уфе вчера из-за сработки автоматический пожарной сигнализации из ТК «Центральный» на улице Цюрупы эвакуированы посетители и персонал.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, на третьем этаже в одном из заведений сработала пожарная сигнализация, сотрудники МЧС России внешних признаков горения не обнаружили.

Параллельно проведена эвакуация 500 человек, из них 20 детей. Подробности уточняются.

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