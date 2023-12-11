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Спецоперация на Украине
09:00 (мск), источник: ТК Город

В Черемхово по горячим следам раскрыто нападение на пенсионерку

В Черемхово сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в нападении на пенсионерку и грабеже, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ГУ МВД

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, на пожилую женщину грабитель напал, когда она возвращалась домой из магазина на Центральном путепроводе:

«Он уронил потерпевшую на землю и забрал кошелек, в котором находились 28 тысяч рублей».

Поймали нападавшего быстро. По записям с камер наблюдения установили приметы мужчины, который оказался правоохранителям хорошо известен, поскольку ранее уже был судим.

Когда 38-летнего жителя Черемхово задержали, деньги, отобранные у своей жертвы, он успел потратить. Теперь его ждет тюрьма лет на семь.

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