07:39 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ
Две аварии на теплосетях в Кокшетау: Десятки домов без тепла
Кокшетау. 11 декабря. КазТАГ — Десятки домов без тепла после двух аварий на теплосетях в Кокшетау, передает КазТАГ.
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«Обнаружено место дефекта тепломагистрали по улице Сабатаева. Сотрудниками “Кокшетау Жылу” и управления по чрезвычайным ситуациям Кокшетау ведется работа по устранению неисправности», — говорится в сообщении акимата Кокшетау.
Акимат сообщил об аварии 10 декабря. По словам замакима Кокшетау Даулета Жунусова, ограничена подача тепла в порядка 40 объектов. В основной массе МЖД, частный и частный сектор. Он заверил, что работы закончатся в течение нескольких часов.
В этот же день произошла вторая авария на пересечении улиц Габдуллина и Серкебаева. В тепловой камере на коллекторе от магистрального участка теплосети выявлен дефект.
По информации акимата для устранения выявленного дефекта 10 декабря 11.45 до 16.00 будет отсечен магистральный участок теплосети диаметром 500 мм, в связи с чем будут ограничены в подачи тепловой энергии 24 объекта.
В экстренных службах редакции КазТАГ сообщили, что на утро 11 декабря, авария устранена, сейчас идет восстановление теплоснабжения. Местные власти пока не прокомментировали итоги ликвидации аварий.
За последние двое суток прямо во время резкого похолодания помимо Жанаозена аварии в системах теплоснабжения произошли сразу в семи городах Казахстана: в Степногорске, Экибастузе, Актау, Балхаше, а также в Темиртау, в Риддере и в Жанаозене. Также без воды остался Атырау.
При этом, совсем недавно и представители минэнерго, и курирующий отрасль первый вице-премьер Роман Скляр убеждали казахстанцев, что все будет хорошо. Примечательно, что в минэнерго утверждают, что прекращение теплоснабжения потребителей Балхаша, Экибастуза и Актау не допущено. Как заявил аким Павлодарской области Асаин Байханов, повреждение на ТЭЦ Экибастуза «лишь немного снизит температурные параметры». Акимат Акмолинской области вечером 10 декабря заявил, что все объекты теплоснабжения в Степногорска работают в штатном режиме.
В минэнерго подтвердили предстоящую отставку вице-министра Нурмаганбетова.
Политолог Газиз Абишев считает, что никаких фундаментальных выводов в результате серии аварий на объектах теплоснабжения Казахстана сделано не будет.
Напомним, 25 сентября заместитель председателя комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики Илья Рожков опровергал информацию о неготовности ТЭЦ Риддера и Экибастуза к отопительному сезону, утверждая, что Экибастузскую ТЭЦ могут запустить «хоть сейчас». 4 ноября уверенность в «нормальном прохождении» отопительного сезона в Экибастузе выражал и первый вице-премьер Роман Скляр.