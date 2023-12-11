09:28 (мск), источник: АиФ Самара
Жигулевец выстрелил в мужчину из обреза и наехал на него на машине
Житель Жигулевска поссорился с мужчиной и решил его убить.
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В Жигулевске завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство, сообщает СУ СКР по Самарской области.
Житель Жигулевска после ссоры решил отомстить мужчине. 11 июня 2023 года, будучи пьяным, он сел за руль легковой машины и попытался убить своего оппонента. Сначала жигулевец выстрелил в 45-летнего мужчину из машины прямо через лобовое стекло из переделанного в обрез охотничьего ружья, а затем наехал на него на легковушке.
Жертве пьяного «мстителя» удалось спастись. Выстрел оказался не точным — стрелявший промахнулся, а когда машина двинулась на мужчину, он смог запрыгнуть на капот, что позволило избежать тяжелых травм и смерти.
На несостоявшегося убийцу завели уголовное дело. Теперь ему предстоит ответить за свои действия перед законом. Житель Жигулевска обвиняется в покушении на убийство, в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, в незаконном изготовлении оружия, и в хулиганстве. Меру наказания ему определить суд.