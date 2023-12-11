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09:33 (мск), источник: Новая Кубань

В Абинском районе произошло массовое ДТП с участием 2 грузовиков

Фуры столкнулись с легковым автомобилем.

Источник: телеграм-канал

В Абинском районе Краснодарского края вчера, 10 декабря, произошло массовое ДТП.

Авария случилась на трассе, соединяющей кубанскую столицу с поселком Верхнебаканским. По данным правоохранительных органов, грузовик MAN выехал на «встречку», по которой в это время ехал «Хендай». Избежать столкновения фуры с легковушкой не удалось.

Находясь на полосе встречного движения, большегруз столкнулся с еще одним MAN-ом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии были травмированы водители обеих фур. Они получили повреждения различных степеней тяжести.

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