09:33 (мск), источник: Новая Кубань
В Абинском районе произошло массовое ДТП с участием 2 грузовиков
Фуры столкнулись с легковым автомобилем.
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В Абинском районе Краснодарского края вчера, 10 декабря, произошло массовое ДТП.
Авария случилась на трассе, соединяющей кубанскую столицу с поселком Верхнебаканским. По данным правоохранительных органов, грузовик MAN выехал на «встречку», по которой в это время ехал «Хендай». Избежать столкновения фуры с легковушкой не удалось.
Находясь на полосе встречного движения, большегруз столкнулся с еще одним MAN-ом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате аварии были травмированы водители обеих фур. Они получили повреждения различных степеней тяжести.