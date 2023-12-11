09:40 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
Восемь человек эвакуировали из-за пожара в уфимской пятиэтажке
Сегодня утром поступило сообщение о возгорании квартиры в доме на улице Блюхера в Уфе. Об этом сообщает МЧС Башкирии.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В одной из квартир на третьем этаже произошел пожар. Прибывшие сотрудники МЧС спасли 8 человек, которых вывели по лестничным маршам в безопасную зону. Пострадавших нет.
Пожар ликвидировали, его распространения не допущено. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Накануне в Уфе 500 человек эвакуировано из ТК «Центральный» из-за пожарной тревоги.