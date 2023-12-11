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09:40 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Восемь человек эвакуировали из-за пожара в уфимской пятиэтажке

Сегодня утром поступило сообщение о возгорании квартиры в доме на улице Блюхера в Уфе. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

Источник: МЧС Башкирии

В одной из квартир на третьем этаже произошел пожар. Прибывшие сотрудники МЧС спасли 8 человек, которых вывели по лестничным маршам в безопасную зону. Пострадавших нет.

Пожар ликвидировали, его распространения не допущено. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Накануне в Уфе 500 человек эвакуировано из ТК «Центральный» из-за пожарной тревоги.

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