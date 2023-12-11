09:12 (мск), источник: Комсомольская правда
Летевший из Нью-Йорка самолет внепланово сел в Петербурге из-за буйного пассажира
Полицейские задержали буйного пассажира, из-за которого самолет внепланово сел в Петербурге.
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В Северной столице экстренную посадку совершил самолет, который летел из Нью-Йорка в Ташкент. Причиной случившегося стал буйный пассажир. Все произошло 11 декабря. В Петербурге хулигана ждали полицейские. Теперь у него будут большие проблемы.
— Командир воздушного судна Boeing 787, принял решение произвести посадку на запасном аэродроме по пути следования. По радиосвязи было сообщено о проблеме на борту. На земле пассажира, гражданина Узбекистана 1991 года рождения, сняли с рейса сотрудники полиции, — сообщает пресс-служба Uzbekistan Airways.
Остальным пассажирам рейса придется терпеть неудобства. Специалисты должны оформить необходимые бумаги из-за инцидента. После этого борт продолжит путешествие и долетит до Ташкента. Предполагается, что он будет на месте в час дня по времени Ташкента.