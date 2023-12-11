Блогер Отабек Сатторий, чей арест вызвал протесты правозащитников, переведен в колонию-поселение

Об этом сообщил Абдурахмон Ташанов, руководитель Общества прав человека Узбекистана «Эзгулик». До этого решения Отабек Сатторий содержался в колонии общего режима.
Напомним, что Сатторий известен своими критическими замечаниями в адрес властей Узбекистана, которые он высказывал в видеоблоге «Халк фикри» («Мнение народа») в Телеграме и на Ютубе. Он был арестован 30 января 2021 года в своем доме в Термезе сотрудниками в штатском, а 11 марта того же года начался суд.
10 мая 2021 года суд приговорил блогера к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, притом что прокурор запрашивал 11 лет заключения. Блогера признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и клевете.
На ситуацию тогда отреагировали депутат Расул Кушербаев, посол Великобритании в Узбекистане, бывший глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов, Комитет защиты журналистов (США) и другие.
В июле того же года Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана рассмотрела кассационную жалобу по уголовному делу блогера и оставила решение суда без изменения.
Теперь Отабек Сатторий переведен в колонию-поселение, куда переводят осужденных, вставших на путь исправления и отбывших не менее одной трети срока наказания.
В колонии-поселения осужденные содержатся без охраны, но под надзором. Они носят одежду гражданского образца, могут иметь деньги и ценные вещи, вести телефонные разговоры, встречать навещающих, отлучаться из колонии, готовить еду из продуктов, купленных или принесенных посетителями.
Кроме того, они имеют право на ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск на 15 рабочих дней с правом выезда за пределы колонии-поселения.