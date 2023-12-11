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09:54 (мск), источник: dostup1.ru

Три человека погибли в ДТП на трассе М-5 в Челябинской области

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на 1594 километре дороги Челябинск — Москва утром 11 декабря.

Три человека погибли в ДТП на федеральной трассе М-5 в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Упрдор «Южный Урал», дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на 1594 километре дороги Челябинск — Москва утром 11 декабря.

В районе поворота на Сим (в сторону Челябинска) столкнулись два легковых автомобиля. На месте организовано реверсивное движение.

Предварительно, авария случилась из-за выезда на полосу встречного движения одного из транспортных средств, маневр на этом участке разрешен.

«Соблюдайте правила дорожного движения, прежде чем совершать обгон, убедитесь в том, что он не только разрешен, но и безопасен», — говорится в комментарии.

Другие подробности уточняются.

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