09:54 (мск), источник: dostup1.ru
Три человека погибли в ДТП на трассе М-5 в Челябинской области
Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на 1594 километре дороги Челябинск — Москва утром 11 декабря.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Три человека погибли в ДТП на федеральной трассе М-5 в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации Упрдор «Южный Урал», дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на 1594 километре дороги Челябинск — Москва утром 11 декабря.
В районе поворота на Сим (в сторону Челябинска) столкнулись два легковых автомобиля. На месте организовано реверсивное движение.
Предварительно, авария случилась из-за выезда на полосу встречного движения одного из транспортных средств, маневр на этом участке разрешен.
«Соблюдайте правила дорожного движения, прежде чем совершать обгон, убедитесь в том, что он не только разрешен, но и безопасен», — говорится в комментарии.
Другие подробности уточняются.