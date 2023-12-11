Главное
Спецоперация на Украине
09:51 (мск), источник: © РИА Новости

В Подмосковье задержали трех чиновников по подозрению во взяточничестве

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе трое чиновников, задержаны в Подмосковье за взяточничество при выдаче квот на работу для мигрантов, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка Ольга Врадий.

Источник: © РИА Новости

«Задержаны одиннадцать человек, двое из которых консультанты отдела при Минсоцразвития Московской области и один консультант отдела при министерстве инвестиций и промышленности Московской области», — сказала она.

Врадий добавила, что в зависимости от роли и степени участия они подозреваются в получении взяток в составе организованной группы, а также в посредничестве в даче взяток. Она отметила, что подозреваемые дали признательные и изобличающие друг друга показания, всем избрана мера в виде домашнего ареста.

По данным следствия, с 2019 по 2023 годы подозреваемые получали через посредников взятки от предпринимателей за выдачу квот для привлечения иностранцев на работу без необходимых проверок.

«В среднем оформление одного иностранного специалиста предпринимателю обходилось в 12 тысяч рублей, при этом за раз оформлялось от 100 до 350 квот в зависимости от предпринимателя», — подчеркнула Врадий.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Смена власти. Сигнал Путина вызвал тревогу на Западе
Полковник СБУ сделал неожиданное признание о России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
расследование