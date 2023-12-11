В Подмосковье задержали трех чиновников по подозрению во взяточничестве

«Задержаны одиннадцать человек, двое из которых консультанты отдела при Минсоцразвития Московской области и один консультант отдела при министерстве инвестиций и промышленности Московской области», — сказала она.
Врадий добавила, что в зависимости от роли и степени участия они подозреваются в получении взяток в составе организованной группы, а также в посредничестве в даче взяток. Она отметила, что подозреваемые дали признательные и изобличающие друг друга показания, всем избрана мера в виде домашнего ареста.
По данным следствия, с 2019 по 2023 годы подозреваемые получали через посредников взятки от предпринимателей за выдачу квот для привлечения иностранцев на работу без необходимых проверок.
«В среднем оформление одного иностранного специалиста предпринимателю обходилось в 12 тысяч рублей, при этом за раз оформлялось от 100 до 350 квот в зависимости от предпринимателя», — подчеркнула Врадий.