09:47 (мск), источник: Комсомольская правда
Легковушка влетела под стоявший фургон в Волжском, водитель погиб
В Волгоградской области ночью 11 декабря произошло смертельное ДТП.
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Прошлой ночью, 11 декабря, в Волжском произошла смертельная авария. В 3.00 на улице Пионерской 40-летний водитель на Datsun on-DO въехал в стоявший фургон «ГАЗ-37053С». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
В результате происшествия мужчина, управлявший легковым автомобилем, погиб от полученных травм до приезда скорой помощи. На место аварии выезжали экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа.