11:40 (мск), источник: Om1.ru
Из-за плохого отопления в квартирах омичей образуется лёд на окнах
В квартире температура воздуха составляет 10 градусов.
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В паблике «ЧП Омск» жильцы дома по адресу Авиагородок, 13, пожаловались на лёд на стёклах окон.
«Дома максимум 10−12 градусов и 10-летний ребёнок. Квартира угловая и самый верхний этаж. Должно быть минимум 22 градуса, а у нас все окна во льду, балкон примёрз, в квартире невозможно находиться», — сообщили омичи.
По словам жильцов, в квартире работает устройство обогрева, однако платить за электричество приходится не мало. Также омичи сообщили, что два дня назад в доме отключали свет и отопление на два часа, и «батареи с того момента, видимо, так и не нагрелись».