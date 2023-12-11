11:06 (мск), источник: НИА Красноярск
Четыре водоколонки перемерзли из-за морозов в Красноярске
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В выходные, с 8 по 10 декабря, в «КрасКом» поступило четыре заявки о неработающих водоразборных колонках.
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Так, на ул. Пировской, ул. Енисейской и ул. Фурманова колонки перемерзли. Местные жители редко ходили за водой и набирали ее понемногу. В итоге оставшаяся в металлическом стволе вода замерзла.
Другая ситуация сложилась на ул. Окружной. Там местные специально заблокировали посторонним предметом рычаг, чтобы вода лилась постоянно, и тем самым вывели водоколонку из строя.
«КрасКом» напоминает правила эксплуатации уличных водозаборных колонок:
во время набора воды ручку штанги следует нажимать до упора для создания высокого напора;
набираем за один прием не менее 6−8 литров воды, иначе она замерзнет за один час уже в −10℃;
запрещено блокировать рычаги, оставляя воду открытой.
Добавим, всего «КрасКом» обслуживает 491 водоколонку. О неработающей колонке можно сообщить по телефону: 211−39−63.