В Ферганской области задержали почти 80 человек по подозрению в различных преступлениях

Сотрудниками правоохранительных органов Ферганской области было раскрыто 96 преступлений, задержано 50 разыскиваемых лиц, совершивших преступления и скрывавшихся от суда и следственных органов. Также были арестованы более 25 членов преступных группировок.
Во время оперативно-розыскных рейдов в качестве вещественных доказательств выявлено и изъято 5,9 килограмма наркотических средств, 414 единиц психотропных и сильнодействующих веществ, 42 единицы оружия, 221 боеприпас, более 60 компьютеров и телефонов, связанных с различными преступлениями, а также запрещенная религиозная литература.
Так, житель Ташлакского района незаконно хранил в своем доме боеприпасы: 8 патронов к охотничьему оружию, 400 граммов пороха и 140 патронов калибра 5,6 миллиметров.
Кроме того, был задержан скрывавшийся от органов житель Маргилана Б. Хамидов, 1988 года рождения, нанесший человеку тяжкие телесные повреждения. Ранее он уже был осужден по статьям за разбой, вымогательство, грабеж и хулиганство.
Напомним, что в начале декабря в Фергане был арестован Достон Халилов, имеющий связи с криминальным авторитетом «Бахти Ташкентским».