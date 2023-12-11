Главное
Спецоперация на Украине
09:51 (мск), источник: АиФ Воронеж

В Воронеже женщина попалась на краже крупной суммы денег

Происшествие случилось в ресторане.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже женщина вытащила крупную сумму денег из портмоне, сообщает Центральный районный суд.

Злоумышленница увидела в ресторане оставленный кем-то черный кошелек. Женщина вытащила из него 280 000 рублей и скрылась с места преступления.

Деньги она успела потратить по своему усмотрению.

Воровку удалось поймать, она предстала перед судом. Ей грозит 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Смягчающими обстоятельства в деле выступили: хроническое заболевание злоумышленницы, ее раскаяние и настоятельная просьба хозяина портмоне не давать слишком серьезное наказание.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пьяный стрелок. Под Донецком солдат ВСУ убил трех сослуживцев
Сидите дома. У должников и призывников начали изымать загранпаспорта
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта