09:51 (мск), источник: АиФ Воронеж
В Воронеже женщина попалась на краже крупной суммы денег
Происшествие случилось в ресторане.
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В Воронеже женщина вытащила крупную сумму денег из портмоне, сообщает Центральный районный суд.
Злоумышленница увидела в ресторане оставленный кем-то черный кошелек. Женщина вытащила из него 280 000 рублей и скрылась с места преступления.
Деньги она успела потратить по своему усмотрению.
Воровку удалось поймать, она предстала перед судом. Ей грозит 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Смягчающими обстоятельства в деле выступили: хроническое заболевание злоумышленницы, ее раскаяние и настоятельная просьба хозяина портмоне не давать слишком серьезное наказание.