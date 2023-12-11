09:58 (мск), источник: Новая Кубань
Курьер угрожал убить девушку после замечания о неправильной парковке в Краснодаре
В Краснодаре полиция организовала проверку инцидента с угрозой убийством сотрудницы цветочного магазина.
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Информация о случившемся появилась накануне в социальных сетях. Потерпевшая опубликовала видеозапись, на которой мужчина в папахе оскорбляет ее и даже угрожает лишить жизни.
Причиной конфликта стало замечание о неправильной парковке.
На записи слышно, как разъяренный курьер называет клиентку «овцой». А после того, как женщина пригрозила, что пожалуется его работодателю, мужчина пообещал «лишить ее жизни».
Затем грубиян вытащил из грузовика две большие коробки заявив, что не станет помогать женщине нести товар.
Эта видеозапись привлекла внимание правоохранителей. По данному факту следственным управлением СК России по Краснодарскому краю организована доследственная проверка, ход которой держит на контроле глава ведомства Александр Бастрыкин.