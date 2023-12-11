10:05 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
19-летний жених открыл стрельбу на свадьбе в Туркестанской области
Полицейские привлекли к ответственности молодожена и его друзей, передает ИА «NewTimes.kz».
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В ходе проведения мониторинга соцсетей внимание полицейских привлекло видео с молодежью на свадебном торжестве.
На нем молодые люди стреляли в небо из неустановленного оружия, а водители кортежа нарушили ПДД и создали аварийную ситуацию.
Как оказалось, инцидент произошел в Сайрамском районе. По словам 19-летнего жителя, стрелявшего на видео, предметом в его руке оказался сигнальный пистолет. На молодого человека составили административный протокол по статье КРКобАП «Неправомерное применение огнестрельного, огнестрельного бесствольного, газового оружия».
Также были установлены личности водителей, нарушивших ПДД, это водители Toyota Camry, Hyundai Santa Fe и Mercedes Benz. Их всех привлекли к ответственности.