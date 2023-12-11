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11:46 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге школьники забросали снегом Вечный огонь

В Петербурге школьники потушили Вечный огонь, забросав его снегом.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Полиция проводит проверку после того, как дети потушили Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга, забросав его снегом, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 10 декабря. В полицию поступило сообщение о том, что трое несовершеннолетних потушили Вечный огонь в Красном Селе, забросав его снегом. На место происшествия был направлен наряд полиции.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий личность двоих из них удалось установить. Нарушителями оказались двое братьев, 10 и 14 лет, граждане одной из стран ближнего зарубежья. Несовершеннолетние опрошены и переданы родителям», — говорится в сообщении.

В настоящее время по этому факту полицией проводится проверка.

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