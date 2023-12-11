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11:40 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

ЧП в Костанае: найдено тело одного человека

11 декабря в 12:39 поступило сообщение о том, что в п. Амангельды г. Костанай предварительно в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного здания, предназначенного для ремонта грузовых автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Источник: ДЧС Костанайской области

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), 11 декабря в 12.39 поступило сообщение о том, что в жилом массиве Амангельды в Костанае, предварительно, в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного здания, предназначенного для ремонта грузовых автомобилей. Со слов очевидцев, под завалами могут находиться люди.

«В поисково-спасательных работах задействованы силы ДЧС Костанайской области и местных исполнительных органов. За первой медицинской помощью обратились 12 человек. В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов спасены два человека, еще один мужчина обнаружен без признаков жизни, личность устанавливается. Поиски продолжаются», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что семь человек в результате хлопка газовоздушной смеси оказались под завалами обрушившегося здания в Костанае. На месте ЧП был развернут оперативный штаб под руководством главы региона.

Что делать при утечке газа

Как сообщается на портале egov.kz, утечки газа приводят к отравлениям и могут закончиться взрывом. Если пахнет газом в помещении:

  • немедленно откройте окна, устройте сквозняк;
  • закройте вентиль на газовой трубе;
  • не включайте свет или бытовые приборы — искра может вызвать взрыв;
  • отключите электричество в помещении; отключите все телефоны, так как они «искрят»;
  • выйдите на улицу;
  • вызовите аварийную службу по телефону 104.

Газовое оборудование должно работать в хорошо проветриваемом и вентилируемом помещении. Для вызова службы спасения необходимо набрать 112.

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