ЧП в Костанае: найдено тело одного человека

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), 11 декабря в 12.39 поступило сообщение о том, что в жилом массиве Амангельды в Костанае, предварительно, в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного здания, предназначенного для ремонта грузовых автомобилей. Со слов очевидцев, под завалами могут находиться люди.
«В поисково-спасательных работах задействованы силы ДЧС Костанайской области и местных исполнительных органов. За первой медицинской помощью обратились 12 человек. В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов спасены два человека, еще один мужчина обнаружен без признаков жизни, личность устанавливается. Поиски продолжаются», — отметили в ведомстве.
Напомним, ранее стало известно, что семь человек в результате хлопка газовоздушной смеси оказались под завалами обрушившегося здания в Костанае. На месте ЧП был развернут оперативный штаб под руководством главы региона.
Что делать при утечке газа
Как сообщается на портале egov.kz, утечки газа приводят к отравлениям и могут закончиться взрывом. Если пахнет газом в помещении:
Газовое оборудование должно работать в хорошо проветриваемом и вентилируемом помещении. Для вызова службы спасения необходимо набрать 112.