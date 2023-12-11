Убийца Галины Старовойтовой попросил об УДО

В ходатайстве господин Акишин указал, что после отбытия ⅔ срока оставшуюся часть ему заменили на принудительные работы. Замечаний и взысканий от работодателя он не получал, характеризуется положительно. Он также участвует в благотворительной деятельности и мероприятиях на месте трудоустройства. В ходатайстве отмечается, что Виталий Акишин имеет поощрения и благодарности от работодателя.
В пресс-службе отмечают, что, согласно ст. 79 УК РФ, лицо, отбывающее наказание, подлежит условно-досрочному освобождения, если суд признает, что для исправления оно не нуждается в отбывании полного срока.
30 мая 2005 года городской суд Санкт-Петербурга приговорил Виталий Акишина к 23,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за посягательство на жизнь депутата Галины Старовойтовой и покушение на убийство ее помощника. Суд признал его исполнителем убийства депутата, которая была застрелена 20 ноября 1998 года в подъезде дома.