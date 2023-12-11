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Главные новости к вечеру 11 декабря
16:06 (мск), источник: Фонтанка

Пожарные и водитель тушили крышу троллейбуса на Звездной

К пассажирам троллейбуса в Московском районе Петербурга утром понедельника присоединились пожарные. На крыше электротранспорта произошло возгорание утром 11 декабря.

Как сообщает городское ГУ МЧС, около 10:15 поступил вызов на улицу Звездная, 14. В троллейбусе происходило горение проводки токоприемника. На место прибыл один пожарный расчет. Уже в 10:29 возгорание ликвидировали.

В ГУП «Горэлектротранс» сообщили «Фонтанке», что к тушению огня также подключился водитель троллейбуса, воспользовавшись огнетушителем. В результате ЧП обошлось без пострадавших.

Ранее «Фонтанка» сообщала о пожаре на 79-м километре внутреннего кольца. Огонь охватил рейсовый автобус Санкт-Петербург — Кингисепп.

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