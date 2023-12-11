Мужчина в Волковысском районе погиб при распилке дров циркулярной пилой

По данным следствия, днем 7 декабря двое мужчин 64 и 72 лет по месту жительства одного из них пилили дрова. Изначально они использовали ручную электропилу, но позже решили воспользоваться циркулярной пилой. Они подключили инструмент к валу трактора.
При распилке 64-летний житель Волковысского района оперся на бревно и упал. В считанные секунды одежду пенсионера стало наматывать на вал. Его знакомый незамедлительно отжал ручной газ в тракторе, но было поздно. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Следователи и специалисты УГКСЭ по Гродненской области осмотрели место происшествия, опросили очевидца и медицинских работников. Установлено, что место для работы не было оборудовано соответствующим образом, какие-либо защитные щиты не использовались.
Волковысский районный отдел Следственного комитета по данному факту проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Особое внимание уделяется изучению причин и условий, способствовавших трагедии.