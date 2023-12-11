Главное
Спецоперация на Украине
12:13 (мск), источник: Фонтанка

Баржа загорелась ночью в Петербурге. Сгорело не много, но приятного мало

Баржа загорелась ночью на судостроительном заводе Петербурга.

Источник: Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте

На судостроительном заводе Петербурга загорелась баржа. Проводится проверка. Об этом сообщает линейный отдел полиции на водном транспорте Петербурга 11 декабря.

Возгорание произошло накануне, около полуночи. Огонь вспыхнул на территории судостроительного завода. Оказалось, что вспыхнула баржа. Сотрудники транспортной полиции установили, что в техническом помещении в кормовой части судна произошло возгорание площадью 3,5 квадратных метра.

Пожар локализовали. Пострадавших нет. Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Ненасытные вурдалаки». Водочный король Сабадаш и банкиры рассказали, кт...
Мир как коллективная галлюцинация и история гена как личная. О чем пишут...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожары