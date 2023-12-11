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Главные новости к вечеру 11 декабря
15:32 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Пропавшего в Молдове 19-летнего парня нашли мертвым: Четыре дня его искала не только полиция, но и военные со спасателями

Тело было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Источник: Комсомольская правда

Увы, пропавшего 19-летнего жителя Яловен Михая Прокопа нашли в воскресенье, 10 декабря, но обнаружили мертвым.

Напомним, Михай пропал 6 декабря, сначала полагали, что он мог отправиться в Кишинев.

— Его четыре дня искали полицейские, к поискам подключили даже спасателей и военных, — говорит «КП» в Молдове пресс-секретарь районного инспектората полиции Марианна Диденко.

Тело молодого человека в возрасте 19−21 года обнаружено сегодня, 10 декабря, около 12:00 на окраине села.

— Скорее всего, это он, приметы молодого человека совпадают с приметами 19-летнего парня, который несколько дней назад был объявлен пропавшим без вести, — продолжает Марианна Диденко. — Но его тело оказалось изъедено дикими животными. Принимаются меры по опознанию молодого человека родственниками и точному установлению его личности.

Тело было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

— Следов насильственной смерти на его теле не обнаружено, — заключает Марианна Диденко. — Но точную причину смерти установит судмедэкспертиза. Накануне он, вроде, ни с кем не ссорился, с родителями, с друзьями конфликтов не было.

А В ЭТО ВРЕМЯ.

Мать опознала тело сына.

«Дорогие кумовья и друзья. Сообщаю о кончине моего дорогого сына Михая. Да простит его Бог. Спасибо всем за помощь в его поисках», — написала Наталья Прокоп.

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