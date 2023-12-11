Пропавшего в Молдове 19-летнего парня нашли мертвым: Четыре дня его искала не только полиция, но и военные со спасателями

Увы, пропавшего 19-летнего жителя Яловен Михая Прокопа нашли в воскресенье, 10 декабря, но обнаружили мертвым.
Напомним, Михай пропал 6 декабря, сначала полагали, что он мог отправиться в Кишинев.
— Его четыре дня искали полицейские, к поискам подключили даже спасателей и военных, — говорит «КП» в Молдове пресс-секретарь районного инспектората полиции Марианна Диденко.
Тело молодого человека в возрасте 19−21 года обнаружено сегодня, 10 декабря, около 12:00 на окраине села.
— Скорее всего, это он, приметы молодого человека совпадают с приметами 19-летнего парня, который несколько дней назад был объявлен пропавшим без вести, — продолжает Марианна Диденко. — Но его тело оказалось изъедено дикими животными. Принимаются меры по опознанию молодого человека родственниками и точному установлению его личности.
Тело было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
— Следов насильственной смерти на его теле не обнаружено, — заключает Марианна Диденко. — Но точную причину смерти установит судмедэкспертиза. Накануне он, вроде, ни с кем не ссорился, с родителями, с друзьями конфликтов не было.
«Дорогие кумовья и друзья. Сообщаю о кончине моего дорогого сына Михая. Да простит его Бог. Спасибо всем за помощь в его поисках», — написала Наталья Прокоп.