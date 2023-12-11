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Главные новости к вечеру 11 декабря
15:42 (мск), источник: АиФ Хабаровск

«112»: военный самолёт аварийно сел в Хабаровском крае

На воздушном судне было восемь человек экипажа.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровском крае аварийно сел военно-транспортный самолёт Ан-12. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным источников ресурса, авиаинцидент произошёл утром 11 декабря в Комсомольск-на-Амуре. Воздушное судно, летевшее из Нижневартовска, пошло на аварийную посадку из-за проблем на борту. Точные причины случившегося не указаны.

На борту самолёта находилась команда экипажа в составе восьми человек. В 15:55 Ан-12 благополучно приземлился на аэродроме Хурба.

Посадка прошла успешно, никто из пилотов не пострадал.

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