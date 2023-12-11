13:11 (мск), источник: Комсомольская правда
В Волгограде спасают троих маленьких детей, отравившихся угарным газом
Пострадавших от тихого убийцы детей выхаживают в больнице № 25.
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Трое маленьких детей надышались угарным газом в Волгограде. Дошколят обнаружили без сознания в одном из домов в СНТ «Мичуринец». Малышей экстренно доставили в Центр острых отравлений больницы скорой медицинской помощи № 25, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.
— Дети находятся в отделении острых отравлений 25-й больницы, угрозы жизни нет, состояние средней степени тяжести, — рассказали в облздраве.
Сейчас отравившиеся угарным газом получают все необходимое лечение.