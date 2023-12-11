13:58 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Он выжил! Информацию о погибшем при взрыве в Костанае опровергли спасатели
Погибших при взрыве газового баллона в Костанае нет, заявили спасатели, опровергая предыдущее сообщение.
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АСТАНА, 11 дек — Sputnik. Мужчина, которого вытащили из-под завалов в Костанае, выжил, сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям.
«Информация о ранее обнаруженном мужчине без признаков жизни выдана ошибочно, спасенный мужчина госпитализирован в медучреждение», — говорится в сообщении ведомства.
Всего с места происшествия госпитализировано 11 человек, напомнили спасатели.
Поисково-спасательные работы осложнены сильным морозом и большим количеством обрушенных конструкций, отметили в ведомстве, добавив, что спасатели продолжают разбор завалов.
Инцидент, по данным спасателей, произошел сегодня, 11 декабря, около 12.36 часов.
По предварительным данным ДЧС, здесь произошел хлопок газовоздушной смеси, обрушилось одноэтажное здание, предназначенное для ремонта грузовых автомобилей. Обломками завалило около 7 человек.
Спасатели работают на месте. Так же туда приехал аким области. На месте развернут оперативный штаб.
Информация будет дополняться по мере поступления, добавили в ведомстве.