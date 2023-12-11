14:04 (мск), источник: Клопс.ru
В Светлогорске неумелый угонщик проехал около километра и врезался в другую машину
24-летний парень под подпиской о невыезде.
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В Светлогорске 24летний местный житель попытался угнать машину, проехал около километра и врезался в другое авто. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился владелец Renault Logan и рассказал, что припарковал свою машину во дворе дома на ул. Ясных Зорь, а утром обнаружил пропажу авто. Угонщиком оказался сосед потерпевшего.
«Молодой человек заметил, что хозяин авто забыл ключи в замке зажигания, и решил воспользоваться ситуацией. Злоумышленник проехал около 1 км, но на перекрёстке въезда в Светлогорск и пос. Сальское не справился с управлением и врезался в другой автомобиль, после чего бросил угнанный транспорт и сбежал», — рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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