13:57 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
В Ростове 11 декабря из-за гололёда в травмпункты обратилось 80 человек
Из них 17 детей.
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В Ростове 11 декабря из-за гололёда в травмпункты обратилось 80 человек. Об этом сообщили в донском министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Такие данные зафиксированы по состоянию на 12 часов понедельника. Среди обратившихся за медицинской помощью пациентов с «гололёдными травмами» — 17 детей.
«Всем людям оказана необходимая медицинская помощь в полном объёме», —добавили в ведомстве.
Ранее в донском минздраве напомнили о правилах оказания первой помощи при травмировании на льду. Особенно поберечь своё здоровье стоит пожилым людям, которые при падении могут сломать шейку бедра. Но если несчастье всё же произошло, следует обратиться в поликлинику.
Как пояснил Rostov.aif.ru травматолог Сергей Артюшкин, наиболее часто пациенты из-за гололёда ломают предплечья, лучевую и локтевую кости в нижней трети возле кисти.