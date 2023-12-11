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13:57 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Ростове 11 декабря из-за гололёда в травмпункты обратилось 80 человек

Из них 17 детей.

Источник: АиФ

В Ростове 11 декабря из-за гололёда в травмпункты обратилось 80 человек. Об этом сообщили в донском министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

Такие данные зафиксированы по состоянию на 12 часов понедельника. Среди обратившихся за медицинской помощью пациентов с «гололёдными травмами» — 17 детей.

«Всем людям оказана необходимая медицинская помощь в полном объёме», —добавили в ведомстве.

Ранее в донском минздраве напомнили о правилах оказания первой помощи при травмировании на льду. Особенно поберечь своё здоровье стоит пожилым людям, которые при падении могут сломать шейку бедра. Но если несчастье всё же произошло, следует обратиться в поликлинику.

Как пояснил Rostov.aif.ru травматолог Сергей Артюшкин, наиболее часто пациенты из-за гололёда ломают предплечья, лучевую и локтевую кости в нижней трети возле кисти.

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