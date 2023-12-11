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Спецоперация на Украине
14:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Девушка спрыгнула с Северного моста в Воронеже

Она упала на проезжую часть.

Источник: Комсомольская правда

В соцсетях горожане в воскресенье, 10 декабря, сообщили, что со второго яруса Северного моста в Воронеже вечером спрыгнул человек. Он упал на проезжую часть и получил травмы.

Очевидцы даже предположили, что пострадавший — подросток 12−15 лет.

В пресс-службе СУ СК России по региону прокомментировали инцидент и пояснили, что пострадала девушка.

— По факту травмирования девушки проводится проверка, — рассказали в пресс-службе регионального СК.

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