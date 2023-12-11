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14:12 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Казахстанских полицейских будут проверять на употребление наркотиков

Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса 11 декабря рассказал, что казахстанских полицейских будут проверять на наркозависимость, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Ержан Саденов заявил, что в рамках комплексного плана в правоохранительных органах ввели скрининг.

«По нему мы будем выявлять, есть ли среди сотрудников правоохранительных органов наркозависимые. При выявлении по отношению к этим сотрудникам будут приняты меры дисциплинарного характера. Если будет выявлено хранение, тогда будем применять уголовную ответственность», — сообщил глава МВД.

Министр заявил, что наркозависимым не место среди полицейских.

«Мы будем проводить скрининги и уточнять. У нас среди полицейских не должно быть такого», — сказал Ержан Саденов.

При этом он заявил, что резонансное предложение проверять на наркотики школьников, которое выдвигали ранее, пока не рассматривают.

«Школьники — вопрос открытый. Пока еще решение не принято», — сказал глава МВД.

5 сентября 2023 года заместитель начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов заявил о планах ввести скрининг на наркотики для школьников.

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