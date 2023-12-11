Осужденный за убийство депутата Госдумы Старовойтовой попросил об УДО

«Действующих взысканий и замечаний от работодателя и администрации ИУ Виталий Николаевич не имеет, характеризуется положительно, участвует в благотворительной деятельности, общественной жизни учреждения и мероприятиях места трудоустройства. Имеет поощрения и благодарности. ⅔ наказания Акишин отбыл», — передает пресс-служба.
Материалы дела переданы в суд, но в настоящий момент не приняты к производству.
По версии следствия, Виталий Акишин был исполнителем убийства, организатором — Юрий Колчин. Последнего приговорили к 20 годам лишения свободы. В 2015 году на 17 лет в рамках дела осудили экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко. Позже Глущенко говорил, что заказчиком убийства был глава тамбовской ОПГ Владимир Барсуков.
Галину Старовойтову застрелили в подъезде ее дома в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года. Ее помощник Руслан Линьков получил три огнестрельных ранения, но остался жив. Старовойтова в 1991 и 1992 годах была советником президента по вопросам межнациональных отношений, в 1995 году была избрана депутатом Госдумы.