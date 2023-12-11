17:12 (мск), источник: © РИА Новости
На Донецком направлении отбили 18 атак украинских военных
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские подразделения отразили 18 атак ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
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«На Донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой народной республики», — говорится в сводке.
Потери противника составили:
до 200 военнослужащих убитыми и ранеными;две боевые бронированные машины;две гаубицы Д-30.
Бойцы группировки войск «Запад» при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых отрядов украинских 14-й, 21-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад возле Петропавловки, Синьковки и села Терны в Харьковской области. Помимо этого, удалось поразить живую силу и технику ВСУ в районах Берестового и Ивановки в Харьковской области, а также Новоегоровки в ЛНР.
Потери противника составили:
до 30 военнослужащих;три автомобиля.
Группировка войск «Центр» отразила атаку украинской 63-й механизированной бригады возле Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике. В свою очередь, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
Потери противника составили:
до 175 военнослужащих;один танк;боевая машина пехоты;два автомобиля.
Группировка войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение живой силе и технике украинских 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовых бригад возле Новомихайловки, Угледара и Макаровки в ДНР.
Потери противника составили:
до 80 военнослужащих;три автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
самоходную артиллерийскую установку «Krab» производства Польши;радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Российская группировка войск отразила четыре атаки штурмовых отрядов 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе Вербового в Запорожской области. Помимо этого, артиллерия и авиация поразили живую силу и технику возле Работино и Успеновки.
Потери противника составили:
до 45 военнослужащих;три автомобиля;гаубица Д-30;радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Российские военные продолжили успешно выполнять задачи на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
до 40 военнослужащих;четыре автомобиля.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах. В частности, удалось нанести удары по двум складам вооружения возле Чернобаевки в Херсонской области.
В свою очередь, средства ПВО уничтожили 24 беспилотника в зоне спецоперации.