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Спецоперация на Украине
17:20 (мск), источник: Газета.Ру

Умер еще один вступивший в ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»

Украинский актер Андрей Павленко, ранее вступивший в Вооруженные силы Украины (ВСУ), погиб в зоне боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Где именно умер Павленко, не уточняется.

Источник: AP 2023

Павленко играл в нескольких сезонах российского сериала «Возвращение Мухтара». Кроме того, он снимался в сериалах «Ментовские войны. Одесса» и фильме «По законам военного времени — 2».

Актер окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

8 декабря стало известно, что актер театра и кино Василий Кухарский, также примкнувший к ВСУ, скончался после ранения на фронте. В фильмографии актера значатся 38 проектов, в том числе «Майор и магия», «Реквием для свидетеля», «Отряд» и «Колдовская любовь», а также сериалы «Возвращение Мухтара», «Ментовские войны» «Русское лекарство» и многие другие. Последними проектами с участием Кухарского стали «Отторжение» и «Спасти Веру», которые вышли в 2021 году.

Ранее украинский актер и участник «Дизель шоу» Олег Иваница, вступивший в ряды украинской армии, заявлял, что Киев должен отказаться от идеи присоединения Крыма и Донбасса военным путем, иначе жители этих территорий будут считать страну захватчиком.

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