15:11 (мск), источник: © РИА Новости
Российские системы ПВО за сутки сбили 24 украинских дрона
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 24 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
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«Средствами противовоздушной обороны уничтожено 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сватово, Лисичанск Луганской народной республики, Шевченко Донецкой народной республики, Нестерянка, Ровное Запорожской области, Алешки и Корсунка Херсонской области», — говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9632 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13979 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7297 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16192 единицы специальной военной автомобильной техники.