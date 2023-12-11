14:50 (мск), источник: Комсомольская правда
«Лай круглые сутки и разорванный скот»: собаки из приюта терроризируют жителей села под Самарой
Жители села под Самарой пожаловались на черную передержку для собак.
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Деревню Висловка Красноярского района уже два года терроризируют собаки. Жители бьют тревогу и не знают, откуда ждать помощи. Летом 2023 года дворняги истребили целый курятник. Откуда же в маленьком поселении образовалась свора из 80 голодных пастей, узнала журналистка «КП-Самара».
«Собаки съели четырех коз и разорвали 25 курей»
Жители Висловки обращались во всевозможные спецслужбы, но в ответ им только пожимали плечами.
— В жилом массиве деревни скопилось около 100 собак. Мы не высыпаемся: день и ночь нескончаемый шум и гам. Мы ходили и разговаривали с Валентиной. Каждый диалог заканчивался обещаниями, что такого больше не повторится, но, увы, дальше становилось только хуже, — рассказала староста села Елена Матвеева.
Со временем шум стал наименьшей проблемой сельчан. Постоянные трупы и разбои стали кошмаром наяву.
— Периодически в деревне мы находим трупы собак. Мы понимаем, что они сбежали из приюта, так как у них есть специальная метка — отрезанное ухо. Местные предполагают, что таким образом женщина избавляется от «лишних» собак. Первое время жители не знали к кому обращаться, поэтому просто хоронили животных. Позднее мы вызвали полицию и ветслужбу. Сотрудники провели обследование тела, проверили на бешенство. На ядохимикаты не проверяют, к сожалению, — комментирует староста.
Помимо травмированной психики, жители несут и финансовые убытки.
— Летом сбежавшие собаки съели четырех коз и разорвали 25 курей у местного фермера. Дело никакое не заводили, так как нет никаких доказательств, что это собаки Валентины, — рассказывает местная жительница Алевтина Петрова.
В приют вызывали различные проверки, но, к сожалению, на участок они так и не попали.
— Мы вызывали проверки, но Валентина никого не пускает. Дело в том, что этот приют не зарегистрирован и находится на частной территории. Соседка обманывает проверяющих, мол, это все ее питомцы, а те просто разводят руками, — уточняет Алевтина.
Клевета или истина
Валентина Ульченкова три года содержит временный дом для бродячих животных «Семья». На данный момент в приюте числится 80 собак.
— Про меня ходит много слухов по деревне, но ко мне лично ни разу никто не приходил разговаривать. Люди пишут в интернете, что я топлю кутят в озере и на своем доме заработала 13 млн рублей. Мне очень обидно это читать. Я всю себя отдаю этой волонтерской деятельности. По 400 литров каши я готовлю каждый день. Собаки у меня сидят в вольерах и некоторые на цепи. На самовыгул я никого не выпускаю. Периодически в деревне появляются какие-то собаки и всегда все думают на меня. Недавно у нас бегала сучка, было видно, что кормящая. Так тоже в меня все палки полетели, хотя все мои животные стерилизованные. Я даже предлагала вызывать отлов, — рассказывает владелица приюта.
Содержать такое большое количество бездомных животных зоозащитнице, по ее словам, помогает «ФлагманВет», представители которого регулярно привозят в деревню корм и необходимые средства.
— Волонтеры привозят мясо и корма. Я все вкладываю в собак. На личные расходы у меня не остается средств. Я очень люблю животных, поэтому, когда у меня появилась первая спасенная мною собака, я поняла, что не могу больше бездействовать, — рассказала женщина.
Несмотря на благие цели, жители деревни планируют проводить новые проверки по факту жесткого обращения с животными. Также они намерены добиться закрытия приюта.