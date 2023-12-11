15:06 (мск), источник: Время
Обман футболиста Трошечкина прокомментировали в «Пари НН»
Он стал жертвой мошенников.
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Футболиста ФК «Пари Нижний Новгород» Александра Трошечкина обманули мошенники при покупке кроссовок. Информацию об этом в своем телеграм-канале подтвердил гендиректор футбольного клуба Давид Мелик-Гусейнов.
При этом он опроверг сведения о том, что футболист, якобы, покупал кроссовки за 133 тысячи рублей. Мелик-Гусейнов подчеркнул, что Трошечкин заказывал сразу шесть пар кроссовок для себя и одноклубников.
«Его обманули в интернете мошенники при заказе спортивных товаров, — написал функционер. — Клуб в курсе ситуации, мы считает важным поддержать Александра. Хочу прекратить хейт в соцсетях. Александр не покупал кроссовки за 133 тысяч рублей. Саша заказал шесть пар кроссовок для себя и других ребят. “.
Мелик-Гусейнов добавил, что ноги футболистов — это самое важное в их работе. Поэтому к выбору кроссовок они всегда подходят крайне внимательно.
Ранее ФК «Пари Нижний Новгород» с минимальным счетом уступил «Зениту» в Санкт-Петербурге.