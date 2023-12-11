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Главные новости к вечеру 11 декабря
15:32 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Полиция проводит проверку после падения мальчика с пятиметровой стены в Сочи

Ребенок получил серьезные травмы и помещен в реанимацию.

Источник: KrasnodarMedia.su

В Сочи полиция инициировала проведение проверки после трагического инцидента, в результате которого пострадал семилетний ребенок. Мальчик упал с подпорной стены на дорогу с высоты пять метров.

Происшествие произошло на улице Апшеронской в микрорайоне Кудепста.

По информации свидетелей, дети играли рядом с подпорной стеной. Один из мальчиков упал вниз со стены на дорогу.

Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь. Ребенка доставили в больницу, где поместили в реанимационную палату.

— На основании информации, поступившей из медицинского учреждения, в УВД по городу Сочи назначено проведение проверки, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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