15:32 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Полиция проводит проверку после падения мальчика с пятиметровой стены в Сочи
Ребенок получил серьезные травмы и помещен в реанимацию.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Сочи полиция инициировала проведение проверки после трагического инцидента, в результате которого пострадал семилетний ребенок. Мальчик упал с подпорной стены на дорогу с высоты пять метров.
Происшествие произошло на улице Апшеронской в микрорайоне Кудепста.
По информации свидетелей, дети играли рядом с подпорной стеной. Один из мальчиков упал вниз со стены на дорогу.
Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь. Ребенка доставили в больницу, где поместили в реанимационную палату.
— На основании информации, поступившей из медицинского учреждения, в УВД по городу Сочи назначено проведение проверки, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.