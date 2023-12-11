15:31 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Медики приняли роды у нижегородки в машине скорой помощи
Женщина не дотерпела до роддома.
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Сотрудникам скорой помощи Нижнего Новгорода пришлось принять роды прямо в машине неотложки. Об этом сообщает станция скорой медпомощи в соцсети.
Вызов к роженице 7 декабря получила бригада подстанции № 8, расположенной в Сормовском районе. Фельдшеров Юлию Копылову и Викторию Первушину водитель домчал за 12 минут. Медики приняли решение срочно эвакуировать женщину в роддом № 4, но в роды начались прямо в дороге.
«Успокоили женщину. Это очень важно. Ведь рождение ребенка вне лечебного учреждения — всегда стресс, — рассказали медики, которые прямо в машине оценивали и контролировали состояние роженицы и малыша. — Пациентка — большая молодец. Во время родов слушала и делала все, что мы ей говорили. Роды прошли успешно, родился мальчик».
После этого роженицу оперативно доставили в медучреждение. И мама, и новорожденный были в удовлетворительном состоянии.
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