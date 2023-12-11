Охранник выстрелил в ногу посетителя кафе в Костанае: возбуждено два уголовных дела

Как сообщили в пресс-службе ведомства, конфликт в кафе произошел 10 декабря. В тот день на пульт 102 поступило сообщение о том, что в одном из увеселительных заведений областного центра между посетителем и сотрудником «пультовой» охраны произошел конфликт.
«Полицейскими установлено, что около 21:00 в указанное заведение пришли семь человек, трое из которых уже были в состоянии алкогольного опьянения. Ввиду того, что некоторые из лиц вели себя агрессивно, администратор заведения отказал им в обслуживании. Однако гости отказывались покидать заведение. После чего персонал заведения вызвал пультовую охрану. Между прибывшими охранниками и одним из посетителей произошел словесный конфликт, в ходе которого 33-летний мужчина начал наносить телесные повреждения одному из охранников и предпринял попытку завладения его оружием. При повторной попытке охранник произвел выстрел в ногу из служебного карабина, снаряженного мелкой дробью», — рассказал подробности начальник Северного отдела полиции УП Костаная Ерлан Рахимов.
Отмечается, что по данному факту начато сразу два досудебных расследования по ч 2 ст. 293 УК РК «Хулиганство», а также по ч. 2 ст. 252 УК РК «Статья 252. Превышение полномочий служащими частных охранных служб».
Все участники конфликта установлены и допрошены. Сейчас полицией назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.