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Главные новости к вечеру 11 декабря
16:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Советске из горящего общежития спасли 5 человек и собаку

Животное было уже без сознания, но его привели в чувство.

Источник: МЧС РФ

В Советске пожар случился 11 декабря на улице Льва Толстого — в коридоре пятиэтажного общежития горела мебель.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, прямо из огня пожарные эвакуировали 5 человек и 2 газовых баллона.

Кроме того, одна из жительниц дома сообщила, что в горящем здании осталась ее любимая собака. Пожарные нашли животное уже без сознания, вынесли на свежий воздух и привели собачку в чувство.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.

Предварительная версия возгорания — замыкание электропроводки.

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