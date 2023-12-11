16:29 (мск), источник: Комсомольская правда
В Советске из горящего общежития спасли 5 человек и собаку
Животное было уже без сознания, но его привели в чувство.
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В Советске пожар случился 11 декабря на улице Льва Толстого — в коридоре пятиэтажного общежития горела мебель.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, прямо из огня пожарные эвакуировали 5 человек и 2 газовых баллона.
Кроме того, одна из жительниц дома сообщила, что в горящем здании осталась ее любимая собака. Пожарные нашли животное уже без сознания, вынесли на свежий воздух и привели собачку в чувство.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.
Предварительная версия возгорания — замыкание электропроводки.