16:53 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило об ударах по двум складам ВСУ в Херсонской области

Российские военные нанесли в Херсонской области удары по двум складам Вооруженных сил Украины с оружием, сообщило в сводке Минобороны России. Они были расположены у Чергнобаевки, говорится в сообщении.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

В целом за сутки на херсонском направлении, по данным ведомства, в результате действий российских войск ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Александр Гордеев заявил о срыве трех попыток ротации украинских войск на южнодонецком направлении. Попытки ротации были сорваны в районе поселков Золотая Нива и Новодонецкое, уточнил он.

Накануне, 10 декабря, Минобороны докладывало об ударах российских сил по месту сбора командного состава тактических групп «Катран» и «Омаха» ВСУ, а также хранилищу топлива для бронетехники. Кроме того, они нанесли удары по живой силе и технике украинских военных в 128 районах.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Раскрыта дилемма для России по переговорам с Украиной к концу 2024-го
Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта