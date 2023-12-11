17:01 (мск), источник: Комсомольская правда
В Волгоградской области пенсионерка умерла в аптеке
В аптеке под Волгоградом скончалась женщина.
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В Волгоградской области выясняются обстоятельства гибели 62-летней женщины. Пенсионерка умерла в аптеке. Трагедия произошла в поселке Новоаннинский. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, следователи выясняют причины гибели селянки.
По предварительной информации, женщина находилась в аптеке на улице Ленина. Внезапно ей стало плохо. Очевидцы пытались оказать помощь, однако пенсионерка скоропостижно скончалась. Скорее всего, у нее были проблемы со здоровьем. На теле не обнаружено никаких телесных повреждений. Проводится проверка, назначена экспертиза.