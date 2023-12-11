Главное
Главные новости к вечеру 11 декабря
17:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области пенсионерка умерла в аптеке

В аптеке под Волгоградом скончалась женщина.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области выясняются обстоятельства гибели 62-летней женщины. Пенсионерка умерла в аптеке. Трагедия произошла в поселке Новоаннинский. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, следователи выясняют причины гибели селянки.

По предварительной информации, женщина находилась в аптеке на улице Ленина. Внезапно ей стало плохо. Очевидцы пытались оказать помощь, однако пенсионерка скоропостижно скончалась. Скорее всего, у нее были проблемы со здоровьем. На теле не обнаружено никаких телесных повреждений. Проводится проверка, назначена экспертиза.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин раскрыл планы строительства атомных подлодок
Кем заменят Зеленского: на Западе назвали фамилии
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
СК