16:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Задержаны убийцы, расстрелявшие 43-летнего мужчину на Антонова-Овсеенко в Воронеже
Расследование уголовного дела продолжается.
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Следователи совместно с сотрудниками регионального ГУ МВД задержали троих мужчин в возрасте 26, 44 и 45 лет, которых подозревают в убийстве жителя Воронежа возле его дома на улице Антонова-Овсеенко. На трупе 43-летнего мужчины были обнаружены множественные огнестрельные ранения. Установлено, что после совершения преступления убийцы скрылись и проживали в других регионах. Злоумышленникам предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК по Воронежской области в понедельник, 11 декабря.
Убийство произошло вечером субботы, 18 ноября. Труп мужчины обнаружили прохожие. Сообщалось, что воронежца застрелили, когда он возвращался домой. В социальных сетях вначале выдвигалась версия о том, что воронежца якобы мог застрелить сотрудник ГИБДД.
В пресс-службе регионального ГУ МВД официально опровергли эти заявления. Одному из фигурантов уголовного дело предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве из корыстных побуждений или по найму, а равно с разбоем, вымогательством или бандитизмом). Двум другим — по п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму, а равно с разбоем, вымогательством или бандитизмом), а также ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия). Подобные деяния наказываются сроками от 8 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.
— По ходатайству следственных органов в отношении мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, — резюмировали в ведомстве.
Ранее стало известно, что полиция объявила вознаграждение за информацию, способствующую раскрытию вооруженного нападения и убийства двоих инкассаторов, совершенных в Воронеже более 13 лет назад. РИА «Воронеж» сообщало, что сумма вознаграждения составляет 1 млн рублей.