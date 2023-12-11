17:03 (мск), источник: Rostof.ru
Трехлетний ребенок пострадал в ДТП на трассе в Ростовской области
Автомобиль Kia Rio врезался в КАМАЗ.
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Сегодня, 11 декабря, в 11:10 на 2 км +700м автодороги «Подъезд к поселку Знаменка» от автодороги «Морозовск — Цимлянск — Волгодонск» произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.
— По предварительным данным, 30-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, не выдержала безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля, в результате чего допустила столкновение с автомобилем КАМАЗ, в составе с прицепом, под управлением 49-летнего водителя, — говорится в сообщении.
В результате ДТП трехлетний пассажир автомобиля Kia Rio получил травмы.